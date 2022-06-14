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تعاون بين «دائرة تنمية المجتمع» و«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»
حمد الظاهري وخالد الظاهري عقب التوقيع (من المصدر)
15 يونيو 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

 وقعت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مجال التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي في سبيل استشراف ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية في الإمارة، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة. وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع:
 إن المذكرة تأتي في إطار تبادل الخبرات والمعارف في القطاع الاجتماعي مع الجامعة على مستوى إمارة أبوظبي، لتعزيز المنظومة المجتمعية لما تمثله من أهمية قصوى عبر دراسة واستشراف الظواهر والتحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع الذي يحتضن العديد من الجنسيات والثقافات وتنوع العادات والتقاليد، وأن التنسيق مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يدعم هذا الهدف ويحققه.
وأكد الدكتور خالد سالم الظاهري مدير الجامعة أن مذكرة التفاهم تجسد حرص الدائرة والجامعة على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لخدمة المجتمع المحلي، من خلال تبني المبادرات التي تعمل على تحسين جودة الخدمات.

دائرة تنمية المجتمع
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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