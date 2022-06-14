شما بنت سلطان تفوز بجائزة «ويندتاور»

دبي (وام)

أعلنت اللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري لأكاديمية الأعمال الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، منح جائزة «ويندتاور2021» للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان لدورها كرائدة للعمل الاجتماعي وشخصية بارزة تنشط في مجالات الاستدامة، والمساواة بين الجنسين، والتنمية الدولية.

وقال الدكتور إيمانيويل آزاد مونيسار، رئيس الأكاديمية: «تعد البراجيل التي اشتق منها اسم الجائزة - سمة جوهرية من سمات الطراز المعماري التقليدي لهذه المنطقة.. وهي ترمز إلى المرونة والقدرة على الصمود ومواجهة أي عناصر وأنواء تواجهها.. وهو ما تبحث عنه الأكاديمية في القائد الملهم، خاصة في الأوقات التي تتميز بعدم اليقين.. فعلى القادة أن يلهموا الآخرين بالقوة، والاستقرار والقدرة على الصمود، فهم يلهمون ويحفزون الآخرين على التعلم من الماضي، ويحافظون على هدوئهم أثناء الأزمات، وتهدف جائزة (ويندتاور) لتكريم مثل هؤلاء القادة الملهمين من أبناء هذه المنطقة والاحتفاء بهم».

بدورها، علقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان على فوزها بالجائزة، وقالت: «إنه لمما يشرف حقاً أن أتلقى جائزة (ويندتاور)، فهذه الجائزة تكتسب أهمية خاصة لأنها ترمز إلى الطراز المعماري الجميل الذي اتبعه أجدادنا وجداتنا الذين مهدوا لنا الطريق عبر تبني الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية.. وأود أن أشكر الأكاديمية الدولية للأعمال على هذا التكريم، وأشكر جميع الذين ساهموا ودعموا رسالتي في المحافظة على الكوكب وإصلاحه وإعادة حيويته للأجيال القادمة.. إن جهودنا الجماعية هي ما يحدد تأثير أفعالنا، وإنني لأحمد الله على الشراكات التي بنيناها مع المنظمات والأفراد هنا في دولة الإمارات، وعلى الصعيد العالمي، لتحقيق تغيير حقيقي حيثما اشتدت الحاجة لمثل ذلك التغيير».