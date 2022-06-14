تربويون: امتحان «الإنجليزية» سهل ويعتمد على المهارات القرائية للطلبة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد عدد من التربويين في الشارقة أن اللجان الامتحانية خلال امتحان اللغة الإنجليزية كانت هادئة، حيث أدى طلبة الثاني عشر الاختبار بكل أريحية، ولم يواجهوا صعوبات أثناء الإجابة على الأسئلة التي اعتمدت بشكل مباشر على المهارات القرائية للطلبة وأسئلة الهيكل.

وقال إبراهيم سليم بركو مدير مدرسة الشعلة التي تطبق المنهاج الحكومي: أدى طلبة الثاني عشر امتحاناتهم في اللجان المخصصة لهم، ولم تردنا أية شكاوى من الأسئلة، خاصة بعد تغير نظام امتحانات الثاني عشر؛ إذ أصبح اعتماد الطالب بشكل كلي على الهيكل الذي ترسله الوزارة قبل الامتحانات والذي يتضمن عدداً من الأسئلة الامتحانية، يقومون بمذاكرتها، وتأتي بشكل متطابق في الاختبار، مما يجعل عملية النجاح في الاختبار أمراً شبه مؤكد.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد القاسم نائب مدير مدرسة الشعلة على أن الطلبة لم يواجهوا أية صعوبات في أداء اختبار اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه منذ تطبيق فكرة أو نظام الهيكل لم يعد يتخوف الطلبة من الامتحانات، وخاصة أن نموذج الأسئلة يأتي بشكل متطابق تماماً مع نموذج الامتحان.

ومن جانبهما، أكدت كل من: نوف سعيد مرشد أكاديمي، وزينة الحسوني رئيس وحدة الخدمات المدرسية في المدرسة النموذجية بنين في الشارقة، على أنه تم التأكد من جهوزية كافة اللجان الامتحانية، كما تم توفير أجواء من الرفاهية للطلبة، وذلك لخلق شعور من الطمأنينة في القاعات الامتحانية، وكسر توتر الامتحانات، بالإضافة إلى توفير مساعدين تقنيين في حالة مواجهة أي طالب لأي مشكلة تقنية يتم معالجتها بشكل سريع، كما أكدتا على أنه لم تردهما أية أسئلة أو صعوبات خلال أداء الطلبة لاختبار اللغة الإنجليزية.