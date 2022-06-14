الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تربويون: امتحان «الإنجليزية» سهل ويعتمد على المهارات القرائية للطلبة
طلبة يؤدون الامتحان (الاتحاد)
15 يونيو 2022 01:56

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد عدد من التربويين في الشارقة أن اللجان الامتحانية خلال امتحان اللغة الإنجليزية كانت هادئة، حيث أدى طلبة الثاني عشر الاختبار بكل أريحية، ولم يواجهوا صعوبات أثناء الإجابة على الأسئلة التي اعتمدت بشكل مباشر على المهارات القرائية للطلبة وأسئلة الهيكل.
وقال إبراهيم سليم بركو مدير مدرسة الشعلة التي تطبق المنهاج الحكومي: أدى طلبة الثاني عشر امتحاناتهم في اللجان المخصصة لهم، ولم تردنا أية شكاوى من الأسئلة، خاصة بعد تغير نظام امتحانات الثاني عشر؛ إذ أصبح اعتماد الطالب بشكل كلي على الهيكل الذي ترسله الوزارة قبل الامتحانات والذي يتضمن عدداً من الأسئلة الامتحانية، يقومون بمذاكرتها، وتأتي بشكل متطابق في الاختبار، مما يجعل عملية النجاح في الاختبار أمراً شبه مؤكد.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد القاسم نائب مدير مدرسة الشعلة على أن الطلبة لم يواجهوا أية صعوبات في أداء اختبار اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه منذ تطبيق فكرة أو نظام الهيكل لم يعد يتخوف الطلبة من الامتحانات، وخاصة أن نموذج الأسئلة يأتي بشكل متطابق تماماً مع نموذج الامتحان.
ومن جانبهما، أكدت كل من: نوف سعيد مرشد أكاديمي، وزينة الحسوني رئيس وحدة الخدمات المدرسية في المدرسة النموذجية بنين في الشارقة، على أنه تم التأكد من جهوزية كافة اللجان الامتحانية، كما تم توفير أجواء من الرفاهية للطلبة، وذلك لخلق شعور من الطمأنينة في القاعات الامتحانية، وكسر توتر الامتحانات، بالإضافة إلى توفير مساعدين تقنيين في حالة مواجهة أي طالب لأي مشكلة تقنية يتم معالجتها بشكل سريع، كما أكدتا على أنه لم تردهما أية أسئلة أو صعوبات خلال أداء الطلبة لاختبار اللغة الإنجليزية.

امتحان اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية
الشارقة
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©