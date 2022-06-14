لا شكاوى في رأس الخيمة.. أسئلة «اللغة الإنجليزية» في مستوى الطالب المتوسط

مريم بوخطامين، سعيد أحمد، فهد بوهندي

أكد عدد من طلاب وطالبات الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، طول اختبار مادة اللغة الإنجليزية، والتي كانت شاملة المنهج والمقرر والأسئلة الخارجية التي تقيس مهارات اللغة لدى كل طالب، وقد وصفها الطلاب بأنها «تحتاج لوقت». وأشاروا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتميز والطالب المتوسط، مؤكدين أن المدة الزمنية لم تكن كافية للكتابة، خصوصاً وأنها تعدت ثماني أوراق، لافتين إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لا يعتمد فقط على المفردات اللغوية التي درسها الطالب خلال العام الدراسي الجاري، لكنه يحتاج إلى حصيلة لغوية أكبر. وأشار الطالب عبد العزيز علاي النقبي في المسار «العام» من مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي، إلى أن هناك عدداً من الأسئلة الطويلة، ولم يخل الاختبار من الأسئلة المتميزة التي تفرق بين الطالب المتوسط والطالب المتميز، والتي خصصت لها حوالي 5 درجات، موضحاً أن الورقة الامتحانية لم تخل أيضاً من الأسئلة الجيدة. وأوضحت إدارات المدارس أنها لم تتلق شكاوى حول صعوبة الورقة الامتحانية الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، التي خضع لها عدد من مختلف المراحل الدراسية سواء الحلقة التأسيسية أو الحلقة الثانوية، كما أكدت الإدارات التزام جميع الطلاب بالإجراءات الوقائية، والتي تتعلق بلبس الكمامات والتباعد الجسدي بين الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، إلى جانب وجود معقمات مع الطلاب والطالبات، واستمرار عملية التعقيم في المدارس بكافة المرافق التدريسية واللجان الامتحانية.

ارتياح في أم القيوين وعجمان

أبدى معظم طلبة الثاني عشر في مدارس أم القيوين وعجمان، ارتياحهم من سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي جاءت أسئلتها بسيطة وفي وقت مناسب، دون أن تواجههم أية صعوبة أو مشاكل تقنية. وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن معظم الطلاب خروج من اللجان مبدين سعادتهم بتجاوز امتحان اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن الأسئلة جاءت في متناول الجميع. وأكد محمد عبدالله الحوسني، مدير مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، أن أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، جاءت سهلة، ولم تسجل المدرسة أية شكاوى أو ملاحظات على الامتحان.

سهولة في الفجيرة

أكد عدد من طلبة الصف الثاني عشر في إمارة الفجيرة أن اختبار مادة اللغة الإنجليزية سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الوقت المخصص للإجابة يتناسب مع عدد فقرات الاختبار. وقال الطالب محمد عبيد من القسم المتقدم بمدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي: «الاختبار سهل، وأجبنا عنه بشكل جيد، حيث كانت الأسئلة واضحة ومباشرة، والوقت المخصص كاف جداً للإجابة، وقد انتهينا من الإجابة قبل نهاية الوقت». وقال الطالب خالد سالم من مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي «الأسئلة متنوعة من المنهج، ولم تضم أسئلة غير متوقعة». z