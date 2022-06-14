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إعادة صياغة استراتيجية «الإمارات للموهوبين»
ضاحي خلفان والأعضاء خلال الاجتماع عن بعد (من المصدر)
15 يونيو 2022 01:55

دبي (الاتحاد)

 دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى إعادة صياغة استراتيجية الجمعية لتتماشى مع رؤية وتطلعات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تركز على التعليم والبحث العلمي، وتطوير المسيرة التعليمية ورعاية المواهب وتخريج المبتكرين، وإدخال عناصر التطور التكنولوجي والصناعي، التي تشمل الطاقة النووية السلمية والمتجددة وعلوم الفضاء، وصولاً لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات التي تهدف لتكون من رواد العالم في البحث العلمي والصناعي ومركزاً عالمياً رائداً في الابتكار بحلول المئوية 2071م.
وأضاف معاليه: إن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وضعت ضمن أولوياتها وخططها المستقبلية، بأن تتضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية ورسالة وقيم، تواكب تطلعات القيادة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة لخلق جيل من الشباب يحدث ثورة صناعية، وأشار معاليه إلى أن الجمعية سوف تعمل على عقد ورش عمل يشارك فيها مخططون استراتيجيون إماراتيون، متخصصون في المجالات الصناعية، بحيث يعملون على صياغة مجموعة من التوصيات التي ستشكل الاستراتيجية الجديدة للجمعية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع العادي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الذي عقد عن بعد صباح أمس، عقب اجتماع الجمعية العمومية لها.
وقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية استعراض التقريرين المالي والإداري للعام الماضي، واعتماد مشروع الميزانية لعام 2022، وبراءة الذمة المالية وتعيين مدقق حسابات والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
كما تم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها المرحلة المقبلة، وتحديد موعد لإطلاق الموقع الجديد للجمعية، ومناقشة اقتراحات الأعضاء.

ضاحي خلفان تميم
دبي
محمد بن زايد
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