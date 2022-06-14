«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين دوليتين

دبي (وام)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني وذلك للمرة العاشرة على التوالي، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة للمرة الرابعة عشرة.

كان مجلس السلامة البريطاني قد أعلن الهيئة ضمن 6 مؤسسات فقط على مستوى العالم تفوز بالجائزتين معاً لعشر سنوات متتالية، الأمر الذي يضعها في صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة مع صفرية المخالفات البيئية في جميع مرافق الهيئة.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الجائزتين في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور كل من الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وزعل خليفة بن زعل نائب الرئيس - الشؤون التجارية وتحسين الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي.