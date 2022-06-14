مجلس «الرحمانية» يوزع المياه على عمال مواقع إنشائية

الشارقة (الاتحاد)

وزع مجلس ضاحية الرحمانية بالتعاون فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، عبوات مياه الشرب على عمال شركات المقاولات في عدد من المواقع الإنشائية المختلفة بالمنطقة، حيث تم توزيع 500 كرتون من المياه المعدنية المبردة على كافة العمال في عدد خمسة مواقع إنشائية.

وجاءت فكرة المشاركة في هذه المبادرة من لجنة الترابط المجتمعي في المجلس، عقب صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بحظر الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من الخامس عشر من شهر يونيو، حيث استفاد من المبادرة قرابة 500 عامل.

وشارك في مبادرة توزيع مياه الشرب على عمال الأعمال الإنشائية، عبدالله عيسى الحمادي رئيس لجنة الترابط المجتمعي، وبدر الحوسني عضو المجلس بحضور جاسم النقبي رئيس وحدة توعية المجتمع من مركز الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، بجانب مشاركة عدد من متطوعي الهلال الأحمر.

وأشار عبدالله عيسى الحمادي رئيس لجنة الترابط المجتمعي إلى أهمية هذه المشاركة، والتي تتلاقى مع أهداف المجلس الاجتماعية في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها ديننا الحنيف وتمليها علينا تقاليدنا بالتوجه نحو العمال وهم يعملون في المواقع الإنشائية تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة، وتقديم سقيا الماء البارد لهم مثمناً دور الهلال الأحمر في دعم وتنفيذ هذه المبادرة.

بدوره أثنى جاسم النقبي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز الشارقة على المشاركة والمساهمة من قبل مجلس ضاحية الرحمانية وحرصهم على التعاون، مؤكداً حرص الهلال الأحمر في طرح المبادرات ودعوة الجهات المعنية للإسهام معهم بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.