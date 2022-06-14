ورشة في دبي لتعزيز الوعي الأمني لفندقيين

دبي(الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ورشة «التوعية الأمنية السياحية» لموظفي مجموعة فنادق روف للضيافة، بحضور العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، وعدد من موظفي الطرفين.

وأكد العقيد خلفان الجلاف، أن ورشة العمل هي جزء من مجموعة ورش عمل تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي لنشر التوعية الأمنية في قطاع السياحة والفنادق بإمارة دبي، بما يعزز إجراءات الأمن والسلامة العامة، والعمل على إسعاد سياح إمارة دبي.

وشارك في تقديم التوعية كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للعمليات.