مشروع بحثي لطالبات جامعة زايد يحصد جائزة دولية

حصد مشروع بحثي لثلاث طالبات من جامعة زايد، بكلية العلوم الطبيعية والصحية، على الجائزة الثانية في فئة البيئة الذكية خلال مشاركتهن بمؤتمر الطلبة الدولي حول البيئة والاستدامة 2022 الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة "تونغجي" في الصين، وبحضور أكثر من 3000 طالب دولي من أكثر من 50 دولة لتبادل الأفكار والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ركز المشروع المبتكر على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، حيث يتيح جمع البيانات عن صحة النباتات وتجنب الجفاف والأمراض باستخدام تقنيات وطائرات دون طيار ذكية وميسورة التكلفة.

أشادت جامعة زايد بإنجاز الطالبات أعضاء فريق "مشروع الغاف" المكون من شما الغافري، وشما محمد، ودانا الضاعن، وهنأتهن على فوزهن بالجائزة الثانية بالمؤتمر الدولي، ما يجسد جهودهن العلمية رفيعة المستوى وعملهن الجماعي وتحليهن بروح المنافسة لرفع اسم جامعتهن، جامعة زايد، أمام الطلبة والمتسابقين من حول العالم كما مثلن الوطن خير تمثيل أمام المحافل الدولية.

وأكدت الجامعة أن هذا المشروع الطلابي يلبي توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف الأجندة الوطنية لتحقيق بيئة مستدامة ومواجهة التحديات العالمية خاصة التغير المناخي.

وعبرت الطالبة شما الغافري، عضو فريق "مشروع الغاف"، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مثمنة جهود الجامعة ودعم الدولة اللامحدود والحرص على توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية والكفاءات الأكاديمية والتقنيات الحديثة التي ساهمت وبدور فعال في عملية البحث العلمي.

يهدف مؤتمر الطلاب الدوليين إلى مشاركة أفكار وممارسات الشباب حول التنمية المستدامة، ويعتبر من أحد أكثر التجمعات الشبابية تأثيرًا على التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.