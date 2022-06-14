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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
14 يونيو 2022 20:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام فيما تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 / إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. 

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 01:17 والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:54. 
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:46 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند الساعة 04:34. 

المصدر: وام
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