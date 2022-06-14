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«شرطة دبي» تضبط عصابة مُتخصصة في جرائم السرقة
أرشيفية
14 يونيو 2022 18:20

الاتحاد - أبوظبي

أشاد سعادة اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بالنقيب يوسف محمد الملا، والملازم أول أحمد راشد الكعبي من مرتب مركز شرطة الخيالة، لحسهما الأمني العالي ونباهتهما التي ساهمت في كشف عصابة مُتخصصة في تنفيذ جرائم السرقة من خلال الاشتباه بسيارتهم، وفق بيان نشرته شرطة دبي على صفحتها الرسمية في «فيسبوك».

وأثنى اللواء المنصوري بالحرفية العالية للضابطين اللذين تمكنا من رصد ومتابعة سيارة أفراد العصابة بعد الاشتباه بها، وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم، وضبط ما بحوزتهم من أدوات تُستخدم في جرائم السرقة.

وحول التفاصيل، قال اللواء محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن الضابطين وأثناء قيامهما بجولة تفقدية بمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية اشتبها بسيارة كانت تتحرك بطريقة تثير الريبة، فقررا التدقيق عليها في النظام المروري الاتحادي، ليكتشفا أن مواصفاتها غير مطابقة لمواصفات السيارة التي يُفترض أن تحمل رقم اللوحة الموضوعة عليها والمُسجلة في داخل النظام المروري، مبيناً أنهما حاولا إيقاف السيارة، إلا أن سائقها رفض الامتثال للأوامر وانطلق مسرعاً بها.

وأشار اللواء العظب إلى أن الضابطين تواصلا مع مركز القيادة والسيطرة وجرى التعميم على السيارة ومتابعتها من قبل الدوريات، إلى أن تمكنت من إيقافها وإلقاء القبض على 3 أسيويين كانوا على متنها، مبيناً أن شرطة دبي ضبطت في سيارة الآسيويين أدوات تستخدم في جرائم السرقة.

ولفت اللواء العظب إلى أن المضبوطات تؤكد أن المضبوطين كانوا يعدونها من أجل تنفيذ جرائم سرقة، إلا أن الحرفية العالية لضابطي مركز شرطة الخيالة ويقظتهما حالت دون تنفيذ هذه العصابة لأي جريمة، مؤكداً أن مركز شرطة الخيالة يُسير دوريات يومياً في إمارة دبي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف شرطة دبي في الوقاية والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

الإمارات
خليل ابراهيم المنصوري
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شرطة دبي
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