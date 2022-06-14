محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب

الاتحاد - أبوظبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في العالم العربي دعماً للقراءة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «افتتحنا بالأمس مكتبة محمد بن راشد.. المكتبة الأحدث عربياً.. وجهنا اليوم بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في عالمنا العربي دعماً للقراءة.. رسالة المكتبة عربية، وتأثيراتها الايجابية ستشمل المنطقة باذن الله.. ولدينا تحدي القراءة الذي يضم 22 مليون طالب عربي لدعم رسالة المكتبة».