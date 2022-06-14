حاكم الشارقة يستقبل السفير الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم في قصر البديع العامر سعادة صلاح البعيجان سفير دولة الكويت الشقيقة. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالسفير الكويتي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها السفير الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأكد سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تعود إلى تاريخ طويل مليء بالمواقف والجهود المشتركة التي تعكس الروابط المتينة بين البلدين. واستذكر سموه الدور التعليمي الذي بادرت به دولة الكويت في توفير المدارس والمعلمين والكتب قبل قيام الاتحاد، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة بإنشاء المستشفيات.