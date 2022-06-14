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«السوربون أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للنساء في الرياضيات
«السوربون أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للنساء في الرياضيات
14 يونيو 2022 11:53

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت جامعة السوربون أبوظبي مؤتمرًا هجيناً للاحتفال باليوم العالمي للنساء في مجال الرياضيات، وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل الدكتورة لمى ترسيسي، أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون أبوظبي وسفيرة في لجنة المرأة في الرياضيات (CWM) في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يهدف اليوم العالمي للنساء في مجال الرياضيات إلى تسليط الضوء على المساهمات والإنجازات العظيمة التي حققتها المرأة في مجال الرياضيات وبالتالي تمكين ودعم المرأة وتشجيعها على المشاركة في المجالات العلمية.
كما يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود جامعة السوربون أبوظبي المبذولة لتمكين المرأة في هذا المجال من خلال استضافة عالمات في مجال الرياضيات واللواتي قدّمن أهم نتائج دراساتهم وموادهن البحثية في مجال الرياضيات من خلال 7 جلسات هجينة.
ضم المؤتمر 7 عروض تقديمية للدكتورة غريس يونس، أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون والدكتورة رولا كيوان، أستاذة مشاركة في قسم الرياضيات في الجامعة الأميركية في دبي، والدكتورة لمى ترسيسي، أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون أبوظبي وسفيرة في لجنة المرأة في الرياضيات (CWM) في لبنان والإمارات العربية المتحدة، والدكتورة كارولينا أراوجو، عالمة الرياضيات البرازيلية، والتي تعمل في مجال الهندسة الجبرية المعقدة ونائبة رئيس لجنة المرأة في الرياضيات التابعة للاتحاد الدولي للرياضيات، والدكتورة أولغا نصّار، أستاذة مساعدة في الجامعة الأميركية في دبي وجامعة ولونغونغ في دبي والبروفسورة إيلينا بيريتا، أستاذة في جامعة نيويورك أبوظبي ولينا ساسل، طالبة دكتوراه في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي لتوتال للطاقة.

 

جامعة السوربون أبوظبي
السوربون أبوظبي
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