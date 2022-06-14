شرطة عجمان تطلق حملة "عيون المنازل"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية بعنوان "عيون المنازل"، وذلك لتوعية الجمهور بأهمية الكاميرات المنزلية وأن المواد المصورة بكاميرات مراقبة المنازل لحمايتك وليست للنشر، والتأكيد على أهمية سرية المواد الفلمية التي تلتقطها كاميرات المنازل وحفظها من النشر، نفذها قسم الاعلام والعلاقات العامة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان. وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة إن الحملة جاءت ضمن جهود الشرطة لتعزيز أمن المجتمع وحمايته بتركيب الكاميرات المنزلية والحفاظ على خصوصية أفراده، وأن القانون يمنع نشر كل ما يمس الأمن أو يثير الرهبة أو يمس خصوصية الأفراد ونشرها عبر أي وسيلة كانت، مضيفة أن الكاميرات المنزلية وضعت لتعزيز الأمن وحماية الأسرة وليست للنشر، وفي حال لوحظ أي أحداث مريبة عبر كاميرات المراقبة يجب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة على الفور. وأكدت أن نشر أي مواد فلمية مصورة عبر كاميرات المراقبة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يعرض ناشرها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن النشر يثير الفزع ويزعزع الأمن ويؤثر في عمل الشرطة. وأوضحت الرائد نورة الشامسي أن الحملة تضمنت نشر التوعية على جميع فئات المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي