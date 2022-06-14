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تحديث آليات تسديد الرسوم والمستحقات المرورية في رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة تحدّث آليات تسديد الرسوم والمستحقات المرورية
14 يونيو 2022 10:45

أكد العقيد راشد سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، سعي مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، المستمر والدؤوب نحو تقديم أفضل الخدمات المرورية، من خلال العمل على تطوير واستحداث قنوات الخدمات المقدمة، بالإستفادة من أنظمة الربط الإلكتروني، لتسهيل إجراءات المتعاملين بما يفوق تطلعاتهم، ويحقق إسعادهم.

وانطلاقا من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على توفير افضل الممارسات في مجال تحصيل الرسوم ودفع الغرامات، استحدث مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، آلية لسداد الرسوم والمستحقات المرورية المتراكمة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال تحصيل الرسوم ودفع الغرامات، وذلك بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، عبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني بواسطة بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، في مبادرة تهدف إلى توفير تجربة مميزة تحقق أهداف وعد حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لخدمات المستقبل، وأهداف القيادة الشرطية في رفع مؤشر الشعور بالرضا والسعادة عند إجراء المعاملات المرورية، وضمان تعزيز الاستدامة.

وأضاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين برأس الخيمة، بأنه قد تم الانتهاء من تدريب موظفي الصف الامامي وخدمة العملاء المكلفين بإنهاء إجراءات تحصيل سداد الرسوم والمستحقات المرورية، والتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة، بما يسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المتعاملين، لتحسين جودة الحياة في المجتمع، وذلك بالارتقاء بالمنظومة المرورية وفقاً لأفضل معايير تقديم الخدمات المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
الربط الإلكتروني
شرطة رأس الخيمة
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