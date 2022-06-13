الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
وفد «إعلام دمشق» يتعرف على أنشطة «دبي للصحافة»
وفد «إعلام دمشق» يتعرف على أنشطة «دبي للصحافة»
14 يونيو 2022 01:51

دبي(الاتحاد)

 استقبل نادي دبي للصحافة أمس وفداً طلابياً من جامعة دمشق، ضم مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين من دارسي علوم الإعلام، وضمن مختلف تخصصاتها، وذلك في إطار حرص النادي على مد جسور التواصل مع الجامعات والمعاهد والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والزيارات، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين العرب القادرين على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
ورحّبت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة بزيارة وفد جامعة دمشق، مؤكدة سعي النادي إلى توثيق التعاون مع المجتمع الأكاديمي، من أجل اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها مضافرة الجهود من أجل إمداد الأجيال الجديدة من الإعلاميين بمقومات التفوق والتميز في وقت مبكر قبيل دخولهم إلى معترك الحياة العملية. وتعرّف الوفد الطلابي الزائر على مجمل أنشطة نادي دبي للصحافة وفكرة تأسيسه، وما يقوم به من جهود على مستوى الإعلام العربي بصورة عامة، وما تحفل به أجندته السنوية من برامج تدريب وتثقيف للإعلاميين لا سيما الشباب منهم. وحضر الطلبة والطالبات الزائرون جلسة نقاشية نظمها نادي دبي للصحافة خصيصاً بهذه المناسبة، وتحدثت فيها الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير «دبي بوست»، حيث تناولت أبرز التحولات التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.

نادي دبي للصحافة
دمشق
الإعلام
آخر الأخبار
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©