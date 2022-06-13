وفد «إعلام دمشق» يتعرف على أنشطة «دبي للصحافة»

دبي(الاتحاد)

استقبل نادي دبي للصحافة أمس وفداً طلابياً من جامعة دمشق، ضم مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين من دارسي علوم الإعلام، وضمن مختلف تخصصاتها، وذلك في إطار حرص النادي على مد جسور التواصل مع الجامعات والمعاهد والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والزيارات، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين العرب القادرين على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

ورحّبت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة بزيارة وفد جامعة دمشق، مؤكدة سعي النادي إلى توثيق التعاون مع المجتمع الأكاديمي، من أجل اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها مضافرة الجهود من أجل إمداد الأجيال الجديدة من الإعلاميين بمقومات التفوق والتميز في وقت مبكر قبيل دخولهم إلى معترك الحياة العملية. وتعرّف الوفد الطلابي الزائر على مجمل أنشطة نادي دبي للصحافة وفكرة تأسيسه، وما يقوم به من جهود على مستوى الإعلام العربي بصورة عامة، وما تحفل به أجندته السنوية من برامج تدريب وتثقيف للإعلاميين لا سيما الشباب منهم. وحضر الطلبة والطالبات الزائرون جلسة نقاشية نظمها نادي دبي للصحافة خصيصاً بهذه المناسبة، وتحدثت فيها الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير «دبي بوست»، حيث تناولت أبرز التحولات التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.