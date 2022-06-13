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الرميثي يبحث آفاق التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي
الرميثي خلال لقائه تييري بوركهارد (وام)
14 يونيو 2022 01:51

باريس (وام)

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الذي يزور فرنسا حالياً، الفريق أول تييري بوركهارد، رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية. تمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين. 
 وعلى هامش الزيارة، حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له، صباح أمس في العاصمة الفرنسية باريس، افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن (يوروساتوري 2022) الذي يختتم فعالياته 17 يونيو الجاري. وشهد معالي رئيس الأركان والوفد المرافق له الفعاليات والعروض الميدانية التي قدمتها الشركات العارضة بالمعرض. وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة في المعرض - الذي يركز بصورة خاصة على الأسلحة البرية والجوية - شملت أقسام وأجنحة الدول والشركات العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الدفاعية في العالم. وأبدى معالي رئيس الأركان إعجابه بما شاهده من معروضات ومعدات، مشيداً بمكانة المعرض، باعتباره أحد أبرز الفعاليات ذات المستوى العالمي، والذي يستقطب أعداداً من المشاركين والزوار من أهم وأكبر الشركات الرائدة في قطاع الدفاع من شتى دول العالم.

حمد محمد ثاني الرميثي
القوات المسلحة
الإمارات
فرنسا
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