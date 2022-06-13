«الخارجية» تتسلم نسختين من أوراق اعتماد سفيري اليونان والسودان

أبوظبي (وام)

تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد أنتونيوس ألكساندريدس، سفير الجمهورية الهيلينيّة لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير اليوناني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير الجمهورية الهيلينيّة الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد، عبدالرحمن أحمد شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لسفير جمهورية السودان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية السودان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».