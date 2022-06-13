المنتدى الإسلامي بالشارقة يطلق دورته العلمية الـ22

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشف المنتدى الإسلامي خلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح اليوم، في مقره بمنطقة سمنان بالإمارة، عن تفاصيل النسخة الـ 22 من الدورة العلمية الصيفية للمنتدى.

ويطلق المنتدى برنامج النسخة الـ22 من الدورة العلمية الصيفية، خلال الفترة ما بين 18 و30 يونيو الحالي، تحت شعار «طريق الهجرة»، لربط الأجيال بجوانب فارقة في تاريخ الحضارة الإسلامية، ودعماً لاستراتيجيات الإمارة للعمل الثقافي وخدمة معارف الثقافة الإسلامية، ونشر العلوم الشرعية وتحقيق الحصانة الفكرية بالمجتمع، وتعزيز مزيد من الترابط والتماسك الثقافي.

وقال الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى ورئيس اللجنة العليا للدورة العلمية: «تستلهم الدورة العلمية في تنظيمها سنوياً، من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتخذ من الثقافة الإسلامية منهجاً للمشروع الحضاري الذي تقوده الإمارة منذ عقود، وقد صممت الدورة العلمية كمشروع حضاري ومعرفي، ليكون محطة علمية مميزة، تواكب روح العصر، كمصدر لتيسير تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الموثوقة بشفافية ووسطية، وعلى يد قامات علمية من المشايخ والعلماء والأكاديميين على مستوى الوطن العربي».

وأضاف: تنطلق الدورةُ العلمية في موسمها ودروسها من الشارقة بعنوان «طريق الهجرة»، وهو شعارٌ جامعٌ تغلب علي الأهمية، ويحيل إلى الفرد ضرورة الوقوفِ على التحديات المقبلةِ والأفقِ المستقبليَ وفق المنظور النبوي الشريف، وذلك بالأخذ بالهدي الشريف في تجاوز الظروف والعقبات بالتناغم، وحسن التنظيم والتحضير الاستشرافي، كما يتّسقُ الشعارُ مع توجّهاتِ إمارة الشارقة الثقافية في تأصيل وربط الحضارة الإسلامية، وتوظيف الدروس والعبر للانفتاح على المستقبل، وتأكيداً على جهودِ المنتدى الإسلامي بالشارقة في خدمة الثقافة الإسلامية، وفي زرع القيم واستنهاضِ الهمم للأخذ بأكرم السير والهدي النبوي، ونشرِ الوعي بأهمية الهجرة، التي تخلد المعارف التاريخية والاحتفاءِ بالكنوز والرموز الثقافية في الحضارة الإسلامية العريقة في كل حين وفي كل الظروف.

وأكد بوشليبي أن النسخة الحالية مميزة حيث تم عمل العديد من التطويرات عليها بداية من المحتوى والمناهج الدراسية لمواكبة الواقع والمستقبل.

ستعقد الدورة على مدار أسبوعين وتتناول سبعة محاور هي: الهجرة في القرآن وكتب السيرة، شمائله- صلى الله عليه وسلم- في حديث أم معبد، شخصيات تاريخية من الهجرة، أداب السفر والصحبة، قصص حول الهجرة والدروس المستفادة منها، إضافة إلى محور الأحكام الفقهية والأصولية المستنبطة من الهجرة، وآخرها مجلس سنة الإقراء والتجويد (المقرأة).

وشدد د. بوشليبي على الدورة العلمية تهدف في دروسها المباركة لاستخلاص القيم والدروس من الهجرة النبوية الشريفة على مدار أسبوعين تحت صومعة جامع المغفرة، وفي حلقات تُعمر بها الأنفس والمساجد، وينتفع بها العباد في شتى شؤون حياتهم من معاملات وعبادات وتتيح للمشاركين التعرف على الهدي النبوي الشريف لمواجهة التحديات الاجتماعية.

ونبه الأمين العام إلى أن النسخة القادمة مميزة بالعديد من شراكات الثقافية الجديدة والتي تعزز الابتكار، وتترجم لتجربة المنتدى الإسلامي الثقافية خلال «الجائحة» في تذيل العقبات وتجاوز التحديات المكانية التي فرضتها «الجائحة».

وأوضح محمد الأنيس رئيس اللجنة العلمية للدورة العلمية أن دروس الدورة العلمية ستعقد في جامع المغفرة بمنطقة الفشت يومياً من بعد صلاة العصر، واستمراراً لما بعد صلاة العشاء، مشيراً إلى أن دروس الدورة ستكون بالنظام الهجين الواقعي للباحثين بعلوم الثقافة الإسلامية من داخل الدولة وعبر منصة المنتدي الافتراضية في البث المباشر لأنشطة وبرامج المؤسسة.