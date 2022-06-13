«الصحة»: لم نسجل أي إصابة بالملاريا في الدولة منذ 1997

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ندوة علمية حول مرض الملاريا للاطلاع على المستجدات العالمية، ولتسليط الضوء على الاستراتيجية الفعّالة لدولة الإمارات في وقاية المجتمع من الأمراض السارية والسيطرة عليها، وبمناسبة مرور 15 عاماً على خلو الدولة من مرض الملاريا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

حضر الندوة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، بالإضافة إلى شركة تدوير ومدينة الشيخ خليفة الطبية والمركز الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الأمراض.

وشهدت الفعالية في مستهلها تكريماً للرعاة الذي أسهموا بدعم جهود الوزارة في مجال الملاريا، تلاها كلمة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أشاد فيها بإنجاز دولة الإمارات بناء على إعلان منظمة الصحة العالمية، بأنها من الدول الأولى في إقليم شرق المتوسط، التي أعلنت خلوها من مرض الملاريا نهائياً في عام 2007، علماً بأنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة من داخل الدولة منذ عام 1997.

ولفت الرند إلى إشادة المنظمات الصحية الدولية بالدعم السخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمحاربة الملاريا، ومنها مؤخراً إعلان منظمة «لا ملاريا بعد اليوم»، بالتعاون مع ديوان سموه ومبادرة بلوغ الميل الأخير، إطلاق معهد عالمي جديد يعنى بمكافحة الملاريا في مواجهة تغير المناخ، كما قدم سموه في عام 2020 جائزة أولية قدرها 1.5 مليون دولار للمنظمة بهدف تقييم جدوى استراتيجيات الوقاية من الملاريا من خلال مبادرة التنبؤ بمستقبل صحي.