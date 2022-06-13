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اليوم.. امتحان اللغة الإنجليزية للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر
طلبة يؤدون أحد الاختبارات الفصلية الإلكترونية (الاتحاد)
14 يونيو 2022 01:50

دينا جوني (دبي) 

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم 12 صفاً دراسياً لا يسمح لطلبتها باستخدام الآلة الحاسبة العلمية أو حاسبة الرسوم البيانية. وأوضحت في دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، أن الطلبة من الثالث إلى الثامن في المسار العام لا يحق لهم إدخال واستخدام الآلة الحاسبة خلال اختبار الرياضيات، وكذلك طلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر في «مسار النخبة»، فيما يسمح للطلبة من التاسع إلى الثاني عشر في مسارات العام، والمتقدّم، والتطبيقي باستخدام الآلة الحاسبة بنوعيها في مواد الرياضيات الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الطلبة من الثالث إلى الثامن في المسار العام، والطلبة من الخامس إلى الثامن في مسار النخبة.
ويؤدي الطلبة اليوم الثلاثاء مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وسيكون الاختبار من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر للصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، ومن الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الظهر لطلبة صفوف الثاني عشر.
واتجه أمس الاثنين 295 ألفاً و707 طلاب وطالبات في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم إلى المدارس لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 حضورياً. 
وكان طلبة صفوف الحادي عشر من مسارات النخبة والعام والمتقدّم، وطلبة صفوف التاسع والثاني عشر «مسار النخبة»، قد بدأوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث يوم الجمعة الماضي في مواد الكيمياء والعلوم الصحية، وخصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي87 مقراً لتأدية الامتحانات موزعة على مختلف إمارات الدولة.
ووجهت الإدارات المدرسية الطلبة على الالتزام بالحضور إلى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة وارتداء الزي المدرسي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة وفي قاعة الاختبار، وضرورة لبس الكمامات كتدبير وقائي، وحفاظاً على السلامة العامة.
وأكدت الإدارات على جميع الطلاب إحضار أجهزة الحواسيب التي حصلوا عليها من وزارة التربية والتعليم مع الشاحن طيلة فترة الاختبارات، في حال وجود خلل في الحاسوب، سيكون على الطلبة إحضار، ورقة من فريق الدعم الفني تؤكد وجود الخلل وتسليمها لرئيس وحدة شؤون الطلبة، أو سيمنع الطالب من دخول الاختبار.

 

مؤسسة الإمارات للتعليم
اللغة الإنجليزية
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