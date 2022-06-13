امتثال المدارس للإجراءات الوقائية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت إدارات المدارس الخاصة والحكومية برأس الخيمة مرور اليوم الأول من امتحانات نهاية العام الدراسي بشكل سلسل ومنتظم، خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام التام في مسألة الفحوص الطبية الخاصة بخلوهم من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد تعاون الأهالي وأولياء الأمور من خلال تسليم واستلام أبنائهم الطلبة من أمام بوابات المدارس، كما أن الطلاب التزموا بإحضار شهادات فحص PCR وخلوهم من فيروس كورونا.

وقد شهدت لجان الامتحان أمس ارتياحاً من قبل الطلبة، بما فيهم طلاب الثاني عشر الذين أدوا اختبارات مادة الرياضيات، واصفينه بالجيد رغم وجود أسئلة تختص بالطالب المتميز، متأملين أن تكون باقي الاختبارات سهلة، وفي متناول جميع الطلبة.

من جانبها، أكدت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن هناك متابعات دورية ومستمرة من قبل الفرق الرقابية في المنطقة وبالتنسيق مع إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، حول سير الاختبارات الفصلية وفق بروتوكولات معتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي تتطلب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا -19، والتي تضمن سلامة طلابنا والكوادر التدريسية والإدارية وكافة العاملين والزائرين للمؤسسات التعليمية، وذلك لتحقيق بيئة آمنة ومجتمع مدرسي مستقر يضمن استمرارية التعليم، ما يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس لوقاية كافة الفئات العمرية، وتأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

أكثر من 1800 طالب وطالبة

أوضحت إدارة المنطقة التعليمية أن أكثر من 1800 طالب في المدارس الخاصة (المنهاج الوزاري) خضعوا لاختبارات الفصل الأخير وسط إجراءات احترازية، تابعتها فرق رقابية لمتابعة مدى التزام المدارس بالإجراءات اللازمة، منوهين بأن جميع الطلبة خضعوا للامتحانات وسط أجواء مريحة وآمنة صحياً.

بدورهم، أثنى أولياء أمور الطلبة برأس الخيمة على الاستعداد والجهوزية التي تؤكد عليها مختلف المدارس بشكل مستمر، والتي تميزت بها مدارس الإمارة طوال العام ووصفها بأنها كانت طيبة ومطمئنة لختام اختبارات العام الدراسي 2022.

وسعت المدارس الخاصة والحكومية برأس الخيمة للتأكيد علي تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية والمراقبين، من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث عملت المدارس على تعقيم الفصول الدراسية والمرافق والمختبرات العلمية، والتأكد من سلامة الجميع، وضرورة وجود نتائج فحص PCR سلبية للهيئات التدريسية والإدارية في جميع المدارس خلال اختبارات الفصل الدراسي الأخير.