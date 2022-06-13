صندوق الوطن يطلق «موهبتنا 2»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق الوطن بالتعاون مع «كريمسون للتعليم» النسخة الثانية من برنامج «موهبتنا لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج»، بمشاركة 130 طالباً وطالبة ، الذي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلبة المواطنين وتهيئتهم لفرص التقدم للدراسة في أفضل جامعات العالم.

يستهدف البرنامج إعداد طلبة الصف الحادي

وقالت هند باقر مدير عام الصندوق: «يمتلك صندوق الوطن رؤية طموحة نحو المستقبل تستند على الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات نوعية شاملة في كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ للأجيال، من خلال تطوير رأس المال البشري إلى جانب تشجيع أبناء الوطن على الابتكار».

برنامج «موهبتنا» و«كريمسون للتعليم» سيوفران للطلاب أكثر من 1500 فرصة للالتحاق بأفضل 10 جامعات بريطانية، وأكثر من 3000 فرصة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أميركية، و166 فرصة للالتحاق بجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وأكثر من 489 فرصة للالتحاق بجامعات رابطة «اللبلاب».