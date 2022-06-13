الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
صندوق الوطن يطلق «موهبتنا 2»
هند باقر
14 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق الوطن بالتعاون مع «كريمسون للتعليم» النسخة الثانية من برنامج «موهبتنا لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج»، بمشاركة 130 طالباً وطالبة ، الذي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلبة المواطنين وتهيئتهم لفرص التقدم للدراسة في أفضل جامعات العالم.
يستهدف البرنامج إعداد طلبة الصف الحادي 
 وقالت هند باقر مدير عام الصندوق: «يمتلك صندوق الوطن رؤية طموحة نحو المستقبل تستند على الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات نوعية شاملة في كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ للأجيال، من خلال تطوير رأس المال البشري إلى جانب تشجيع أبناء الوطن على الابتكار».
برنامج «موهبتنا» و«كريمسون للتعليم» سيوفران للطلاب أكثر من 1500 فرصة للالتحاق بأفضل 10 جامعات بريطانية، وأكثر من 3000 فرصة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أميركية، و166 فرصة للالتحاق بجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وأكثر من 489 فرصة للالتحاق بجامعات رابطة «اللبلاب».

صندوق الوطن
آخر الأخبار
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©