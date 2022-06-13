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«شخبوط الطبية» تنال البورد الإماراتي
«شخبوط الطبية» تنال البورد الإماراتي
14 يونيو 2022 01:50

العين (الاتحاد)

 منح المعهد الوطني للتخصّصات الصحية الاعتماد المؤسسي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية لمدة خمس سنوات، بعد استيفائها لمتطلبات الاعتماد بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، وذلك بحضور الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، والدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من الأطباء المختصين.
وأكّد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد أن معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي قد تمّ إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي وبالتعاون مع الشركاء ممثلي الجهات الصحية في الدولة، مؤكداً أن المعهد الوطني للتخصّصات الصحية يضمن الالتزام بهذه المعايير للارتقاء بجودة الممارسات الطبية التعليمية في جميع أنحاء الدولة.
 وقال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن التركيز على إعداد القوى العاملة الأكثر كفاءة وخبرة من خلال الحلول التعليمية القوية وبرامج الاعتماد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، سيُسهم في تحقيق رؤيتنا بأن نتحوّل إلى وجهة مفضلة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة والموجّهة للأمراض المعقدة والحرجة والنادرة. فمن خلال الارتقاء دائماً بالمعايير التعليمية، سنكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية للمرضى داخل الدولة».
ويتيح الاعتماد الفرصة لتمكين الأطباء المتدربين من الحصول على شهادات البورد الإماراتي، والتي تمنح درجة استشاري بعد الحصول عليها. ويُعدّ المعهد الوطني للتخصّصات الصحية جهة مانحة للمؤهلات الصحية من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم، واعتماد برامج وإصدار شهادات مهنية صحية وشهادات للتعليم المهني المستمر وشهادات الدبلوم. وهو أيضاً مسؤول عن تطوير واعتماد معايير وطنية مهنية موحدة للمؤهلات الصحية، لضمان جودة البرامج الصحية المعتمدة في المؤسسات التعليمية.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
البورد الإماراتي
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