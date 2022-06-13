توعية بالتعامل السليم مع المخلفات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة توعية مجتمعية إلكترونية مشتركة، استهدفت أصحاب العقارات وأفراد المجتمع؛ وذلك لحثهم على الالتزام بوضع المخلفات في الحاويات المخصصة لهذا الغرض وبالشكل الملائم.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز المظهر الجمالي والحضاري العام، وبالوقت ذاته حماية صحة المجتمع وسلامة أفراده، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن التعامل السليم والصحي مع مختلف أنواع المخلفات والنفايات.

وقد تضمنت الحملة إرسال آلاف الرسائل النصية التوعوية، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وتقديم خدمات مجتمعية وتوعوية متنوعة، للحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.

ضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع شرائح المجتمع للمساهمة في الارتقاء بالمظهر العام، ودعم قيم الصحة والسلامة العامة، من خلال الالتزام بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، والتخلص بطريقة صحية من النفايات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في هذا الشأن.

كما أكدت البلدية ضرورة التزام المواقع الإنشائية والقائمين على المشاريع، بالتخلص السليم من مخلفات البناء من خلال نقلها وتفريغها بطرق تحافظ على البيئة والصحة العامة، واتباع أفضل الممارسات بشأن نقل هذه المخلفات، ومعالجتها بما يتناسب مع المتطلبات البيئية والصحية وحماية المظهر العام.