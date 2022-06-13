تدريب الباحثين عن عمل في قطاع المصارف

الشارقه (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية، في إطار الحرص على استمرار تأهيل الباحثين عن عمل وتعزيز قدراتهم لسوق العمل، البرنامج التأهيلي «للعمل في البنوك والقطاع المصرفي» عبر دفعات تأهيلية. وتستهدف الدفعة الحالية (35) باحثاً وباحثة عن عمل من حملة مؤهل الثانوية العامة المدرجين في نظام الباحثين عن عمل في الدائرة، وذلك من أجل تأهيل وصقلهم بالمهارات الأساسية والعملية التي تؤهلهم للالتحاق في العمل بالقطاع المصرفي، ويعقد البرنامج بنظام التدريب الإلكتروني بواقع 36 ساعة تدريبية.