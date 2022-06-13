«استشاري الشارقة» يختتم دورته بسؤال برلماني للبلدية

الشارقة (وام)

يختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة التي سيعقدها بمقره في 16 يونيو الجاري، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ويوجه المجلس خلال جلسته الأخيرة سؤالاً برلمانياً مقدماً من عضو المجلس سهيل سالم الكعبي إلى بلدية مدينة الشارقة، بشأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة، بحضور عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ويختتم المجلس أعماله بتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.