جلسة حوارية عن «كنوز ساحل خورفكان»

خورفكان (الاتحاد)

نظمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية فرع خورفكان جلسة حوارية بعنوان «كنوز ساحل خورفكان» ضمن أجندة برامج المجالس الأدبية في المنطقة الشرقية، وذلك في مجلس خورفكان الأدبي، استضافت خلالها مجموعة من الشخصيات المنتسبة لجمعية خورفكان التعاونية لصيادين الأسماك، ومنهم حسن محمد عبدالله الأستاذ، وأحمد عبدالله علي عبود، ومحمد عبدالله العماني، وحاورهم الإعلامي خالد الضابط.

دار الحديث في الجلسة حول عدة محاور، أبرزها استعداد الأباء للصيد والغوص وطرق تقسيم العمل وموسم الغوص، حيث يبدأ من أول فصل الصيف إلى نهاية الفصل.

كذلك تم التطرق إلى طرق حفظ السمك وتجفيفها عبر تعريضها لأشعة الشمس ثم حفظها في أكياس خاصة «الخياش» للمواسم التالية، وأكثر الأسماك التي تكثر في المنطقة الشرقية هي «البرية والعومة». وتناول الصيادون مفهوم الضغوة، وهي إحدى طرق صيد الأسماك التي يحرص المواطنون على ممارستها، ويشارك بها مجموعة من الرجال في جر الشباك وإخراجها من البحر، وهو أسلوب تقليدي في دولة الإمارات للظفر بأكبر كمية من الأسماك، إضافة إلى مهنة «الغيص»، وهو الشخص الذي ينزل للغوص بحثاً عن المحار. حضر الجلسة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي بخورفكان، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وموظفو الدوائر الحكومية، وعدد من المهتمين بالبيئة البحرية في المنطقة.