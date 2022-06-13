«شرطة أبوظبي» تستحدث نظاماً رقمياً  لاعتماد المحاضرين والمدربين

أبوظبي (الاتحاد)

دشن اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية النظام الإلكتروني المستحدث لاعتماد المحاضرين والمدربين في شرطة أبوظبي.

وأوضح أنه يمنح الفرصة لمنتسبي شرطة أبوظبي ممن لديهم المؤهلات العلمية والأكاديمية التخصصية مع الخبرات في نفس مجال التخصص للتقدم بطلب في النظام بكل سهولة ويسر، ليتم بذلك اعتمادهم محاضرين ومدربين.

وأكد العميد رصاص سالم العامري مدير إدارة تطوير المناهج والدورات أن اهتمام شرطة أبوظبي بالعنصر البشري من أهم أولوياتها عند اعتماد المحاضرين والمدربين لتحقيق تطلعات المنظومة الشرطية والأمنية ودعم الخطط المستقبلية.

وذكر الرائد عمر جاسم المرزوقي رئيس قسم إعداد المحاضرين أن الأنظمة الإلكترونية تبسط إجراءات العمل وتخدم الأولويات والأهداف.