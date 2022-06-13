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تعاون بين شرطة دبي و«إينوك» في مجال التوعية المرورية
جمعة بن سويدان وزيد القفيدي خلال التوقيع (من المصدر)
14 يونيو 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

 وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية رعاية مع مجموعة إينوك ممثلة في إدارة خدمات المركبات «اوتوبرو»، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال الحملات المرورية التوعوية والمبادرات المجتمعية ذات العلاقة بتعزيز السلامة العامة على الطرقات، عبر نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.
وثمن العقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة لمرور بالنيابة في شرطة دبي، الشراكة والتعاون المستمرين مع مجموعة إينوك ممثلة في إدارة خدمات المركبات «أوتوبرو» في تعزيز الوعي والثقافة المرورية في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن الأمان والسلامة العامة على الطرقات، وصولاً إلى تحقيق صفر في معدل وفيات الحوادث المرورية.
من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا تمديد شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع شرطة دبي، وذلك في إطار التزامنا المستمر لتحقيق السلامة على الطرقات، ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، تواصل (أوتوبرو) دعم شرطة دبي بالخبرات الفنية التي تمتلكها لتعزيز حملاتهم لسلامة السيارات وتوفير ثقافة قيادة أكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبتعاوننا مع السلطات والهيئات المحليّة في الدولة، نشجع على ممارسات القيادة الأفضل ونسعى لتقليل عدد الحوادث للوصول إلى طرقات أكثر أماناً في دبي والإمارات بشكل عام».
وجرت مراسم توقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقعها عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان وعن طرف مع مجموعة إينوك زيد عبدالرحمن القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك – إدارة خدمات المركبات «أوتوبرو»، بحضور موظفي الطرفين.
وتنص الاتفاقية على تنسيق شرطة دبي مع جميع وسائل الإعلام المرئية والسمعية والصحف المحلية لتغطية الحملات المرورية التوعوية والمبادرات المجتمعية، فيما تلتزم «إينوك» بتقديم خدمات الرعاية لثلاث حملات مرورية توعوية ومبادرتين مجتمعيتين.

شرطة دبي
إينوك
التوعية المرورية
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