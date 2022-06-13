الوقاية والسلامة تطلق  «سلامتك في التزامك»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة حملة «التزم.. تسلم» لوقاية مرتادي المسابح من مخاطر الغرق، بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، حيث تتجه العديد من العائلات للاستراحات والمنتجعات البحرية ومراكز الأطفال، طمعاً بالاستمتاع بنشاط عائلي مبهج، وتطلعاً لتخفيف وطأة الطقس الحار، والاستمتاع بالمياه المنعشة، لذلك كان لابد من وضع السلامة في المقدمة، فسلامة الأطفال مسؤولية أولياء الأمور في المقام الأول، إذ إن أماكن السباحة قد تكون محفوفة بمخاطر صحية إن لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب ذلك.

وأوضح المهندس طارق هنية مسؤول فريق التدقيق والتفتيش بهيئة الوقاية والسلامة قائلاً: هنالك العديد من الاشتراطات الواجب توفرها في برك السباحة، للتأكد من امتثالها للمواصفات القياسية لضمان سلامة وأمن مرتادي المسابح، وتتلخص هذه الاشتراطات بوجود سياج خاص للمسابح لمنع الأطفال من الاقتراب دون مرافقة ذويهم، ووجود لوحات توضح عمق الحوض، مع وجود سلم على أطراف الحوض، التأكد من نظافة المياه، التأكد من سلامة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية وعزلها بشكل آمن، وجود منقذ بشكل دائم مع توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية، توفير إنارة كافية في المكان.