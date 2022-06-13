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توعية مرورية لطلبة جامعة أبوظبي
توعية مرورية لطلبة جامعة أبوظبي
14 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

 عززت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ثقافة السلامة المرورية في يوم توعية لطلبة جامعة أبوظبي، ضمن مبادراتها وجهودها في تطوير وتكثيف التوعية بأساليب حديثة وفعالة من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة والتقنيات الحديثة والزيارات الميدانية.
واشتمل البرنامج على استقبال الطلاب وعقد ورش توعية في القاعات الدراسية، ونقاط توعية في مختلف مرافق الجامعة، وتنفيذ جولة تضمنت أنشطة تثقيفية وتوعية مرورية وسط تفاعل الطلاب وتأكيد اهتمامهم بالمشاركة بجهودهم في تعزيز الوعي المروري في المجتمع.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز آفاق التواصل مع كافة أفراد المجتمع، في جميع المناسبات والفعاليات المجتمعية لرفع مستوى السلامة المرورية والتعريف باللوائح والقوانين المرورية.
وتلقى الطلاب خلال المحاضرات برامج نظرية وعملية حول مواضيع السلامة المرورية التي تهدف لزيادة الثقافة المرورية لطلاب الجامعة.
كما تضمن البرنامج التعريف بأهداف حملة «درب السلامة» والجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتوعية الطلبة بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية والإصابات البالغة.

التوعية المرورية
جامعة أبوظبي
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
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