3120 مستفيداً من «الدراجات الكهربائية» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

استفاد أكثر من 3120 شخصاً، من حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية» التي نفذتها القيادة العامة لشرطة عجمان؛ بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات الكهربائية، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وقال الرائد فؤاد الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة عجمان: «إن الحملة شملت توعية أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والنشر المقروءة والمسموعة المختلفة، وإرشادهم بالقيادة الآمنة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغة «الأردو»، لافتاً إلى أنه تم التركيز في الحملة على أهمية لبس الخوذة، وتجنب استخدام السماعات أثناء القيادة، وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة. ودعا رئيس قسم المرور والدوريات، مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور، وضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية، ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين.