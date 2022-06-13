الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
32 متدرباً في «مدينتي تسعفني»
32 متدرباً في «مدينتي تسعفني»
14 يونيو 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة نوعية في منتجع أنانتارا جزر العالم- دبي لعدد 32 موظفاً في الإسعافات الأولية الطارئة، تتضمن التدريب على مهارة عملية الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع جهاز رجفان القلب، على مدار أسبوع كامل.
وقالت الدكتورة سهيلة قائد، مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر: أطلقت إسعاف دبي مبادرة «مدينتي تسعفني» في 2018 لتوزيع أجهزة الإنعاش القلبي على المنشآت والدوائر المختلفة بهدف إنقاذ من يصابون بتوقف القلب المفاجئ في أي مكان في دبي، والتي يصاحبها تدريب عملي على كيفية استخدامها، بالإضافة لمجموعة من الإسعافات الأولية الأساسية.

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
إسرائيل تسجل 7330 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
إسرائيل تسجل 7330 إصابة جديدة بكورونا
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©