32 متدرباً في «مدينتي تسعفني»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة نوعية في منتجع أنانتارا جزر العالم- دبي لعدد 32 موظفاً في الإسعافات الأولية الطارئة، تتضمن التدريب على مهارة عملية الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع جهاز رجفان القلب، على مدار أسبوع كامل.

وقالت الدكتورة سهيلة قائد، مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر: أطلقت إسعاف دبي مبادرة «مدينتي تسعفني» في 2018 لتوزيع أجهزة الإنعاش القلبي على المنشآت والدوائر المختلفة بهدف إنقاذ من يصابون بتوقف القلب المفاجئ في أي مكان في دبي، والتي يصاحبها تدريب عملي على كيفية استخدامها، بالإضافة لمجموعة من الإسعافات الأولية الأساسية.