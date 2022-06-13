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محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ هويتنا وصنع مستقبل أجيالنا
محمد بن راشد خلال الافتتاح
13 يونيو 2022 20:22

الاتحاد - أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا.. وصنع مستقل أجيالنا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «افتتحنا بحمدالله اليوم (مكتبة محمد بن راشد).. صرح للعلم ومنارة للمعرفة.. تضم 9 مكتبات تخصصية.. وأكثر من مليون كتاب.. و6 ملايين أطروحة بحثية.. وتكلفت مليار درهم.. هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا.. وصنع مستقبل أجيالنا».

وأضاف سموه: «أول وصية من السماء للأرض هي كلمة (إقرأ).. الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للعلم.. وكل ذلك موجود في الكتاب.. ولدينا اليوم صرح لملايين الكتب نضمن به تطوير مسيرتنا التنموية.. وحياة وفكر أجيالنا».

 

 

 

 

 

الإمارات
محمد بن راشد
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