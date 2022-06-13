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«الأرصاد» يكشف عن توقعاته للطقس غداً
أرشيفية
13 يونيو 2022 19:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 10 / إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 08:05. ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 والثاني عند الساعة 20:51 والجزر الأول عند الساعة 15:39 والثاني عند الساعة 03:43.

المصدر: وام
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