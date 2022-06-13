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حاكم الشارقة يستقبل نورة الكعبي ووفد «الثقافة والسياحة» بأبوظبي
حاكم الشارقة خلال اللقاء
13 يونيو 2022 17:59

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم «الاثنين»، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ووفد دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة.

‏ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالحضور في الدارة التي تضم المحتويات والمقتنيات الخاصة بسموه والمتعلقة بتاريخ الشارقة والخليج العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الإنجازات الخاصة بسموه من الشهادات والدروع والجوائز والقلائد، وغيرها من الإنجازات والاكتشافات والوثائق والمخطوطات.

وتناول اللقاء الحديث حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنجزاتها المتنوعة في كافة المجالات الثقافية والتاريخية والاجتماعية، وأهمية توثيق هذه المنجزات، من خلال الدراسات والمتاحف والمعارض والأنشطة الثقافية. كما تضمن اللقاء الحديث حول الشراكات الثقافية بين كافة الدوائر والهيئات المعنية بالثقافة، وأهمية تعزيزها بما يعود بالنفع على الثقافة العربية والإسلامية والإسهام في إثرائها بالأبحاث والدراسات العلمية.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة الوفد في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرف الوفد على أبرز مقتنياتها القيمة من وثائق ولوحات وصور وأفلام توثق تاريخ الخليج العربي والعديد من إنجازاته واكتشافاته، إضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

المصدر: وام
نورة الكعبي
حاكم الشارقة
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