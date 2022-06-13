«الطوارئ والأزمات» تصدر قرارات جديدة بشأن «كورونا»

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن إجراءات وقائية جديدة حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع. وقالت عبر « تويتر»: «نحيطكم علماً اليوم عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن، حيث نعلن اليوم عن تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي حيث يهدف هذا القرار لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات». وأضافت «سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع». وقالت الطوارئ والأزمات «تعمل المنظومة الوطنية كافة ومنذ بداية الأزمة على قراءة الوضع الوبائي في الدولة محلياً وعالمياً ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا في الفترة السابقة ارتفاع في عدد إصابات كوفيد19 في عدة دول عالمياً». وأضافت «كما شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـكوفيد19 بالدولة، إذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات». وتابع «إن هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة لم تكن وجيزة ولله الحمد، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل وعيكم وحرصكم». وأوضحت «إلا أننا في الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة ومؤشر على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤثر سلبا على جهود التعافي التي تعمل عليها كافة الجهات». ونود التذكير بأن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 ألف درهم بحسب قرار النيابة العامة، هذا كما سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة من قبل الفرق المختصة. ولوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد19 مما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص، وهنا نؤكد بأن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس سيكون معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.





المصدر: الاتحاد - أبوظبي