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كيف للمسافر حماية نفسه من «جدري القردة»؟.. «الصحة» تجيب
جدري القردة قلق جديد
13 يونيو 2022 17:33
وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نصائح إلى للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس جدري القردة في الوقت الحالي لحماية أنفسهم من العدوى.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كيف يمكن للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس جدري القردة في الوقت الحالي حماية أنفسهم من العدوى؟".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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