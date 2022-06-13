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كيف للمسافر حماية نفسه من «جدري القردة»؟.. «الصحة» تجيب
جدري القردة قلق جديد
13 يونيو 2022 17:33

 وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نصائح إلى للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس جدري القردة في الوقت الحالي لحماية أنفسهم من العدوى.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كيف يمكن للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس جدري القردة في الوقت الحالي حماية أنفسهم من العدوى؟".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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