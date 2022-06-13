«الرياضيات» تسعد طلاب الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اعرب طلاب وطالبات منطقة الظفرة عن سعادتهم باختبار مادة الرياضيات الذي جاء طبقاً للهيكل الخاص بالمادة وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة متوافقة مع الوقت الزمني المخصص للإجابة. ويؤكد عمر أمير وأنس حسن ومحمد إيهاب من مدرسة الفلاح الثانوية للبنين في مدينة زايد، أن الأسئلة جاءت سهله وبعيدة عن الغموض وأعطت قوة دافعة للطالب للوصول إلى الحل بعيداً عن التوتر والخوف، مؤكدين أن الطاقة الإيجابية التي استمدها الطلاب من سهولة امتحان الرياضيات ستشجعهم على الاستعداد الجيد لباقي الامتحانات، من خلال مزيد من الجهد خلال المذاكرة، لمواصلة حصد الدرجات وتحقيق نتائج متميزة. وأكدت فاطمة عمر من الصف الثاني عشر متقدم، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالبة المتوسطة وكان الوقت المخصص للإجابة مناسباً، ولم تكن هناك أي صعوبة، متمنية أن تكون باقي الامتحانات بنفس مستوى الرياضيات حتى تتمكن من تحقيق الدرجة التي تتمناها. واعتبرت فاطمة أن نظام الأسئلة الإضافية ساهم بشكل كبير في معالجة التوتر التي كانت تنتاب الطلاب قبل وأثناء الاختبارات والخوف من فقدان مجهود عام كامل بسبب سؤال يمكن ألا يحالف الحظ الطالب في اختيار الإجابة الصحيحة، ولكن حالياً أصبح الطالب قادراً على التركيز في الإجابة وحل الأسئلة دون ضغط أو توتر، لوجود مساحة من الأسئلة يمكن أن تشجع الطالب على الحل، وهو ما أفرزته نتائج الفصل الدراسي الثاني، حيث ارتفعت نتائج الطلاب بسبب اختفاء الخوف والتوتر بين الطلاب.