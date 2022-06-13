8 مشروعات لمعالجة مشوهات الطرق والبنية التحتية في مدينة الرياض

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي 8 مشاريع لمعالجة مشوهات الطرق في مدينة الرياض شملت إصلاح هبوطات الاسفلت، وإصلاح وصبغ الأرصفة، وصيانة تخطيط الطرق، وأعمال تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال صيانة إنارة الشوارع، وأعمال صيانة اللوحات المرورية، وتركيب لوحات العنونة في الشوارع والبيوت الجديدة وصيانة البلاط المتهالك وهبوط الأرضيات. وفي إطار المشاريع التي أنجزتها شركة الدار العقارية، أوضحت البلدية خلال الملتقى الافتراضي الذي عقدته لسكان مدينة الرياض مؤخراً، أن الدار أنجزت عدداً من المهمات في المدينة، وتتمثل في إنجاز 9 برك تجميع لمياه الأمطار والتحكم بالسيول شمال مدينة الرياض، وإنجاز 125 مدخلاً وممرات لفلل المواطنين في شمال المدينة كذلك.

‏وأنهت شركة الدار العقارية المرحلة الأولى من الحي الأول في مدينة الرياض جنوب بعد اكتمال البنية التحتية للأراضي وتسليمها للهيئات والجهات المعنية للبدء في استلام المواطنين للأراضي الخاصة بهم.

وعبر الملتقى، تم تعريف سكان المدينة بالمستجدات والمنجزات في المشروع بهدف الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية والمرافق الترفيهية التي من شأنها تحقيق تطلعات المجتمع وتسهم في سعادة أفراده.

‏ وأكد المهندس حسن الظاهري مدير مركز بلدية الوثبة، أن منهجية بلدية مدينة أبوظبي تتمثل برؤية تطوير وتنظيم إدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام وتوفير بنية تحتية ومرافق رائدة وذكية ومستدامة تحقق الرفاهية في المجتمع، وتعبر عن قيمنا في مبادئ التمكين والشفافية والمشاركة والابتكار.

‏ وبيّن أن مدينة الرياض تعد المدينة الأكبر في أبوظبي وتربط بين دبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة وأبوظبي كمحور ارتكاز وموقعها قريب من المطار الدولي وتمر فيها الشوارع الرئيسة ولها مستقبل واعد، كما أنها متنوعة بشكل كبير.

‏وأوضح أن البلدية تقدم خدمات أساسية ومتنوعة ومنها: خدمات الأمن والسلامة والتعمير والدور الفني وتقديم خدمات الصيانة والأعمال الطارئة وصيانة الطرق والتشجير، وخدمات إلكترونية 100% لعمليات خدمات التموين أو المقاولين أو رخص البناء والتراخيص وغيرها، إضافةً إلى المحافظة على السكينة والمظهر العام وراحة المجتمع عبر الرقابة والتفتيش والتأكد من أن المدينة آمنة وفيها خدمات تحرص على إسعاد وراحة المواطنين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الرياض شمال وجنوب 81 مليون متر مربع، ويقدر التعداد السكاني المتوقع عند اكتمال المدينة بـ 298,532 نسمة، وعدد الأراضي السكنية بالمدينة يبلغ 26,706 قطعة أرض، وعدد الأراضي المخصصة تجارياً يبلغ 287 قطعة أرض.

ووفقاً لبيانات البلدية، يبلغ عدد الأراضي المخصصة للمساجد والجوامع 182 مسجداً وجامعاً منها: 84 في الرياض جنوب، و98 في الرياض شمال، وعدد المستشفيات مستشفى واحد، و32 عيادة منها 12 في مدينة الرياض جنوب، 20 في مدينة الرياض شمال.

ومتوقع تأسيس 4 جامعات وكليات، و30 مدرسة، 27 حضانة، و18 محطة لتزويد الوقود، و61 مركزاً للخدمات المجتمعية والثقافية، و9 مرافق حكومية وبلدية، و7 مراكز للشرطة، و8 مراكز للدفاع المدني.

المصدر: وكالات