إطلاق أول وقف ذري وخيري لحق الانتفاع في الدولة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي وقفاً مبتكراً جديداً، يعد أول وقف ذري خيري لحق الانتفاع بدولة الإمارات، وقد تكللت جهود المؤسسة ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بالنجاح في توثيق هذا الوقف الأول من نوعه على مستوى الدولة. ويعطي قانون الانتفاع في إمارة دبي الحق في امتلاك، أو استخدام، أو إدارة ممتلكات الغير بهدف التمتّع بالمزايا الناتجة منها، خلال مدّة معيّنة، وينقضي بانقضائها، وبفضل التعاون بين أوقاف دبي ودائرة الأراضي وبموافقة محاكم دبي تمت المصادقة على إمكانية قيام المستفيد من حق الانتفاع بإيقاف منفعته لصالح المؤسسة طوال مدة صلاحية هذا الحق. وعليه، فقد تمت الموافقة على طلب أحد المتبرعين الذي أوقف حق انتفاعه على عقارين بمنطقة مردف في دبي وقفاً مؤقتاً مدة واحد وتسعين عاماً لإحداهما ومدة ثلاثة وثمانين عاماً للعقار الآخر، وقد أوقفها مناصفة على ذريته وعلى عموم البر والخير. وقال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي:«إن مما يميز الوقف هو استمراريته وتعدد صوره وأشكاله، والقدرة على إضافة وابتكار أوقاف نوعية جديدة تتماشى مع روح العصر ومنها وقف حق الانتفاع، فهناك فئة كبيرة من الأفراد في إمارة دبي وفي الدولة يمتلكون حقوق انتفاع أراضيهم ولم يخطر على بالهم إمكانية وقف هذا الحق خيرياً أوذرياً». وتابع المطوع: جاءت فكرة وقف حق الانتفاع عند قيام أحد المتبرعين بتقديم طلب للمؤسسة بالتبرع بحق انتفاعه بعقارين للمؤسسة، ليشكل ذلك نواةً وبادرة حسنة تفتح الباب لمن يريد أن يوقف حق انتفاعه على أراضيه خيرياً وذرياً على مختلف مصارف الخير. وأثنى المطوع على تعاون دائرة الأراضي والأملاك ومحاكم دبي لمساهمتهم في إتاحة إمكانية هذا الوقف قانونياً وشرعياً، وشكر موظفي المؤسسة وجهودهم الحثيثة في توثيق هذا الوقف وإضافته إلى مجموعة الأوقاف المبتكرة لدى المؤسسة.