الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
13 يونيو 2022 14:19

 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .. أعلنت الوزارة عن إجراء 180,075 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‏‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 918,815 حالة.

‏‎ وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,305 حالات. ‏‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 900,358 حالة. 

المصدر: وام
الإمارات
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
إسرائيل تسجل 7330 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
إسرائيل تسجل 7330 إصابة جديدة بكورونا
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©