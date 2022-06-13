رواد الفضاء الإماراتيون يخضعون لتدريبات تشغيل كبسولة SpaceX Crew 6

آمنة الكتبي(دبي) يواصل فريق رواد الفضاء الإماراتيون التدريبات في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، كما سيتلقون قريباً تدريبات حول كيفية تشغيل كبسولة SpaceX Crew 6 والتي ستقل أحد الرواد الإماراتيين في رحلة قادمة من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث حصلت دولة الإمارات على إقامة لمدة ستة أشهر في مختبر العلوم المداري كجزء من مهمة ناسا، والتي من المقرر أن تبدأ في الربيع المقبل من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على صاروخ فالكون 9. ويتم إجراء التدريبات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وهو أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، وبشكل عام يتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، ويتم تدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بوساطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري، وهو مشروع يبحث في كيفية تعامل البعثات مع فترات العزلة القصوى. ويعد تدريب الرواد معادلاً لتدريب مرشحي ناسا لرواد الفضاء، والذي يتضمن التدريب على السير في الفضاء، وأنظمة على متن الطائرة، وتدريب T-38، كما سيستمر الطاقم الإماراتي في التدريب على مركبة Crew Dragon الفضائية ويبدأ التدريب على قطاعات الشركاء الدوليين، وبحلول موعد إطلاق Crew-6، شهر أبريل عام 2023، تتوقع وكالة ناسا أن يكون عضو الطاقم الإماراتي المعين مدرباً كعضو طاقم مؤهل بالكامل. وستضم هذه الرحلة فريقاً من رواد الفضاء الأميركيين، وسيكون في استقبالهم في محطة الفضاء الدولية فريق روسي وأميركي وأوروبي، وسيقوم رائد الفضاء الإماراتي بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة بالإضافة لبرنامج توعوي وتثقيفي، وهذا يتطلب إقامته لفترة طويلة تصل إلى6 أشهر على متن محطة الفضاء المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج مؤكدة تعود بالنفع على مجتمع الفضاء العالمي. وستمثل دولة الإمارات بهذه المهمة أحد 11 دولة استطاعت إرسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وستحمل دولة الإمارات العربية المتحدة الرقم (11) في تحقيق هذا الإنجاز، كما ستكون أول دولة عربية تقتحم مجال الفضاء لرحلات طويلة، وتم التخطيط لـ SpaceX Crew-6 لتكون سادس رحلة طيران مأهولة بالطاقم التجاري تابعة لناسا لمركبة فضائية Crew Dragon، والرحلة المدارية الحادية عشرة التي يقودها طاقم، من المقرر إطلاق المهمة في أوائل عام 2023، وستنقل مهمة Crew-6 أربعة من أفراد الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).



