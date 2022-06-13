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مكتب تنظيم الإعلام يمنع عرض فيلم Lightyear في الإمارات
مكتب تنظيم الإعلام يمنع عرض فيلم Lightyear في الإمارات
13 يونيو 2022 11:46

أعلن مكتب تنظيم الإعلام عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

ويؤكد المكتب التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإعلام
السينما
الإمارات
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