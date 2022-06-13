«نما للتعليم» تستحوذ على كلية ليوا للتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نما للتعليم» عن استحواذها على حصة تمثل نسبة 100% من ملكية كلية ليوا للتكنولوجيا (كلية الإمارات للتكنولوجيا سابقاً)، وتأسست الكلية عام 1993 بعد حصولها على اعتراف وزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة، وتطرح حالياً مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية يلتحق بها أكثر من 1700 طالب وطالبة.وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «نما للتعليم» أن الاستحواذ على كلية ليوا للتكنولوجيا يأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز خطط تنمية الأعمال سواءً على المستوى الذاتي أو عن طريق الاستحواذ، مشيراً إلى أننا في «نما للتعليم» نعمل وفق خطط مدروسة، ولدينا الثقة الكافية في قدرتنا على العمل بشكل فعّال للتكيف مع احتياجات الطلاب ورفد مختلف القطاعات الحيوية بالكوادر المؤهلة بما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني ويترجم استراتيجيتنا في تعزيز جودة قطاع التعليم العالي خلال الخمسين المقبلة. وأضاف بن حرمل أن هذا الاستحواذ سيساهم في تعزيز قدرة «نما للتعليم» على التوسع في طرح واستحداث البرامج والتخصصات النوعية إضافة إلى خدمات التدريب المهني بما يعزز دورنا في توفير التعليم النوعي والمعرفة المتخصصة بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة للخمسين المقبلة ويعزز استدامة تنافسية قطاع التعليم العالي في الدولة عالميّاً. تعتبر كلية ليوا للتكنولوجيا من أوائل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي حصلت على الترخيص والاعتماد الأكاديمي لبرامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج من الكلية ما يزيد على 7500 طالب وطالبة من الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل، وحقق العديد منهم نجاحاً مهنياً واسعاً ومساهمات مجتمعية عديدة. وتتمتع الكلية بحرم جامعي حديث مجهز بأحدث المختبرات والوسائل التعليمية والتحضير لاعتماد برامج جديدة في مجالات علمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل في الإمارات وتساهم جنباً إلى جنب مع الجامعات الخاصة الأخرى في الدولة في بناء نهضتها العلمية والاقتصادية. وتتمتع الكلية بموقع متميز في قلب العاصمة أبوظبي يضم أربع كليات تقدم خدمات تعليمية جامعية ذات جودة عالية في مجالات الهندسة والإدارة والأعمال والعلوم الصحية والإعلام والعلاقات العامة.