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الإمارات
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
13 يونيو 2022 09:23

دينا جوني (دبي) 

يؤدي اليوم 295 ألف و707 طالب وطالبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022. 
وكان طلبة صفوف الحادي عشر من مسارات النخبة والعام والمتقدّم، وطلبة صفوف التاسع والثاني عشر مسار النخبة، قد بدأوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث يوم الجمعة الماضي في مواد الكيمياء والعلوم الصحية. 
وقد خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي87 مقراً لتأدية الامتحانات موزعين على مختلف امارات الدولة. 
ووجهت الإدارات المدرسية الطلبة على الالتزام بالحضور الى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة ولبس الزي المدرسي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة وفي قاعة الاختبار وضرورة لبس الكمامات كتدبير وقائي وحفاظاً على السلامة العامة.
وأكدت الإدارات على جميع الطلاب إحضار أجهزة الحواسيب التي حصلوا عليها من وزارة التربية والتعليم مع الشاحن طيلة فترة الاختبارات. في حال وجود خلل في الحاسوب، سيكون على الطلبة إحضار ورقة من فريق الدعم الفني تؤكد وجود الخلل وتسليمها لرئيس وحدة شؤون الطلبة، أو سيمنع الطالب من دخول الاختبار.
كما أعلنت المؤسسة أن الاختبارات التعويضية ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو. وهي تستهدف الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الثالث، أو الذين واجهوا مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحانات الختامية.
وسيعمل مدراء المدارس على حصر تلك الفئات الطلابية من خلال رابط مخصص سيتم تعميمه لاحقاً. ووجّهت إدارات المدارس بضرورة التدقيق في بيانات الطلبة المتغيبين بعذر، والذين واجهتهم مشاكل مع تحديد المادة الدراسية.

وزارة التربية والتعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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