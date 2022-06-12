تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شرطة أبوظبي ترجو من السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».