استطلاع لـ«سلامة الطفل» بالشارقة: 82 % من الأطفال لا يعرفون أرقام الطوارئ

الشارقة (الاتحاد)

أظهر استطلاع أجرته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال مشاركتها في الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن 82% من الأطفال من زوار المهرجان الذي استقبل جمهوراً من مختلف مناطق الدولة، لا يعرفون أرقام هواتف الطوارئ، التي لا غنى عنها في حال حدوث أي أخطار من شأنها أن تُهدّد سلامتهم.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية لـ 108 أطفال من الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة من جميع الجنسيات التي توافدت على منصة «سلامة الطفل» في المهرجان، تدني نسبة الذين أشاروا إلى معرفتهم بأرقام الطوارئ التي يتوجّب الاتصال بها في حال مواجهة أخطار، مثل الحريق، أو عند الحاجة إلى طلب الإسعاف، حيث تبين أنّ 71 % من الأطفال لا يعرفون رقم نجدة الطفل، و74 % لا يعرفون رقم الشرطة، و94% لا يعرفون رقم الإسعاف، و89% لا يعرفون رقم الدفاع المدني.

وقالت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة: «شكّل الاستطلاع جزءاً من نشاط منصة سلامة الطفل في المهرجان القرائي، وأثبتت نتائجه مدى الحاجة إلى تكثيف الجهود المجتمعية والتعاون من أجل رفع الوعي لدى الأطفال، وابتكار طرق تجعلهم يحتفظون بالأرقام المهمة للطوارئ لاستخدامها في الأوقات التي تتطلب ذلك، ونسعى إلى الاستفادة من النتائج لإطلاق حملة توعية مبتكرة، تركز على هذا الجانب. وأضافت اليافعي: «مهما بلغ اهتمام الأهالي بأطفالهم، تبقى هناك مساحات كثيرة لا بد من الإشارة إليها والعمل على تغطيتها ليكون أطفالنا آمنين سالمين، خاصةً في ظل ما تنتجه تكنولوجيا الاتصال من وسائل حماية ووقاية».

وأكدت اليافعي: «يستكمل هذا الاستطلاع جهود إدارة سلامة الطفل في توعية المجتمع بكافة أطيافه حول أهمية وقاية الطفل وحمايته من الإهمال والإساءة والاستغلال، بحدود المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، للحفاظ على حقوقه وتنشئته تنشئة سوية، ونتعاون في سبيل تحقيق ذلك مع مختلف الشركاء والمؤسسات والجهات ذات الصلة، وبشكل خاص مع المدارس ورياض الأطفال والأندية ومراكز الترفيه التي يرتادها الأطفال». وفي المقابل، أظهرت النتيجة مؤشرات إيجابية في محاور أخرى من الاستطلاع، حيث بلغت نسبة من يعرفون رقم هاتف أحد الوالدين 72 %، ونسبة من يستخدمون حزام الأمان 72 %، ونسبة 80 % لمن لا يخرجون أيديهم أو رؤوسهم من نافذة السيارة، إضافة إلى أنّ الذين شاركوا في الاستطلاع أظهروا وعياً عالياً في إجابتهم عن السؤال المتعلق بكيفية التصرف في حال وجود حريق، حيث أجمع الأغلبية على الاتصال بالإطفاء، لكن نسبة من لا يعرفون رقم الإطفاء كانت مرتفعة. وخلال الاستطلاع، أورد الأطفال إجابات عن أسئلة أخرى أظهرت ارتفاع الوعي حول كيفية التصرف في حال تحدث أحد الغرباء إليهم، وأين تضع الأسرة الأدوية، وماذا يحدث للأطفال إذا ما لعبوا بالأدوات الحادة.